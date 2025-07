Ação conjunta das Polícias Civil e Militar resulta na prisão de suspeitos de furtos em Tacuru

Em uma operação coordenada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, dois indivíduos suspeitos de praticar diversos furtos na cidade de Tacuru foram presos nesta terça-feira (29).

N.O.M., um dos detidos, já era investigado pela prática reiterada de furtos no município. No dia 7 de maio, a Delegacia de Polícia Civil de Tacuru representou pela prisão preventiva do suspeito. No entanto, à época, o Poder Judiciário indeferiu o pedido, optando pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Mesmo sob monitoramento eletrônico, N.O.M. continuou envolvido em novos crimes patrimoniais. Diante da reiteração delitiva, foi solicitada a quebra da geolocalização da tornozeleira, a qual indicou sua presença nos locais e horários dos furtos registrados recentemente na cidade.

As investigações conduzidas pela equipe da Polícia Civil também identificaram um segundo envolvido nas ações criminosas: U.R.T.E., apontado como comparsa de N.O.M. Com base nessas novas informações, o Delegado Titular de Tacuru representou novamente pela prisão preventiva de ambos os suspeitos, pedido que foi deferido pelo Judiciário.

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de prisão contra N.O.M., enquanto a Polícia Civil prendeu U.R.T.E.