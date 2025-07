Emprega CG registra uma contratação a cada quatro minutos em ação itinerante

Com atendimento ágil e triagem direta para contratação, a 39ª edição do Emprega CG de 2025 foi marcada por dinamismo e efetividade. A ação itinerante, realizada nesta terça-feira (29), ocorreu dentro da loja da rede Assaí Atacadista, localizada na Avenida Fábio Zahran, 7919 – Jardim América, entre 8h e 12h.

A iniciativa ofereceu recrutamento para 180 funções e resultou em 50 encaminhamentos para contratação, o que representa uma média de uma efetivação a cada quatro minutos. O sucesso da edição também foi reforçado pela conclusão de todo o processo seletivo no próprio local, incluindo avaliação com presença de médico do trabalho, garantindo agilidade e segurança no atendimento.

A jovem Suellen Cristina de Sousa Silva, 24 anos, moradora do Jardim Colibri, participou da ação em busca de uma oportunidade alinhada à sua rotina acadêmica. “Para mim, chamou a atenção uma vaga de trabalho interno, com a qual eu poderia conciliar os meus estudos. O fato de ser uma empresa grande e consolidada contou também para vir concorrer”, elogiou a candidata à função de compradora júnior, que também cursa Fisioterapia.

Para Adrieli Santana Ferraz, 19 anos, o foco foi conquistar o primeiro emprego. “Por ser uma ação bem organizada e com a Funsat, aumentou as chances de ser lembrada, mesmo sem ter experiência. Muito boa a iniciativa de levar a Agência deles para vários lugares de Campo Grande”,

disse a moradora do bairro Amambaí.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com o mesmo objetivo, Isabelly Rodrigues, 18 anos, saiu da Vila Palmira até o local da ação. “Quem é jovem, precisa aproveitar a abertura de oferecerem tantas opções nas contratações. Algo que só é possível porque a empresa oferece treinamento e ainda condições da pessoa crescer lá dentro”, destacou a candidata.

Já o senhor Severino Marcos dos Santos Oliveira, 62 anos, participou da triagem com a meta de retornar ao mercado de trabalho após quase um ano de procura. “Minutos para mudar a vida. Atendimento rápido e muito atento a ajudar. Foi o que percebi hoje nesta visita, onde tive também muitas orientações sobre a vaga de fiscal na prevenção de perdas, a que mais me interessou”, afirmou o morador do Parque do Sol.

Paulo Ricardo do Carmo Sousa, 24 anos, residente no bairro São Jorge da Lagoa, buscava uma vaga como repositor. “Três meses procurando, desde que cheguei em Campo Grande, portanto está mais que na hora de achar o emprego. E no mercado, sei que a vaga de repositor existe em grande número, além de exercer um importante papel na empresa”, explicou.

Motivado a se tornar uma referência de desempenho na empresa, Renato Campos, 45 anos, também garantiu sua senha de atendimento. “As empresas não querem contratar por contratar, assim como as pessoas também estão mais criteriosas para escolher um trabalho. Isso porque, atualmente, muita coisa decide: o perfil do candidato, da função e a responsabilidade que será demonstrada. Pra dar certo, precisa ser bom para os dois lados, senão o efeito é o da rotatividade, o que abriu algumas das vagas que concorri. E se o colaborador, no mínimo, mostrar interesse, certamente vai crescer, o que me fez vir”, relatou o morador da Vila Popular.

Próxima edição: Super Quarta



O Emprega CG retorna na próxima quarta-feira (30), com atendimento ao público das 13h às 16h, no piso térreo da sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho). A edição faz parte da tradicional “Super Quarta”, que contará com recrutamento de três empresas: Grupo Petrópolis, Rede Atacadão e Instituto João Bittar, totalizando 200 vagas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5841 ou pelas redes oficiais da Funsat.

Serviço:

Emprega CG 40/2025

Super Quarta

200 vagas de três anunciantes

Grupo Petrópolis, Atacadista e Instituto João Bittar

Horário: das 13h às 16h

Local: Agência de Intermediação da Funsat

Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram atendimentos e entrevistados.