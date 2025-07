Sesau reforça cuidados contra vírus respiratórios mesmo com queda nos casos

Atualmente Campo Grande possui uma cobertura de 50,9%, com 114 mil doses aplicadas no público-alvo de crianças entre seis meses e menores de seis anos, idosos e gestantes.

A ampliação da vacinação é uma das estratégias adotadas pela Prefeitura, que visava reduzir a circulação dos vírus da Influenza. “No primeiro momento tivemos uma boa adesão da população em geral, mas ainda precisamos que os públicos-alvo da campanha busquem pela vacina, até porque, essas pessoas são as mais vulneráveis”, comenta a secretária.

“Aprendemos muito bem durante a pandemia e devemos manter o hábito da etiqueta respiratória, cobrindo bem nariz e boca para tossir e espirrar, além do uso de máscaras quando apresentamos algum sintoma respiratório”, relembra a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Atualmente, Campo Grande apresenta um cenário estável em relação às contaminações por vírus respiratórios. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça a importância de manter os cuidados preventivos. Apesar da previsão de queda nos casos nas próximas seis semanas, conforme aponta o boletim Infogripe, o risco de contágio ainda é considerado alto.

