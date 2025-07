Motta: Câmara cumpriu seu papel na saída do Brasil do Mapa da Fome

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada pela ONU, é uma vitória do povo. Segundo ele, a Câmara cumpriu seu papel para que essa conquista fosse possível.

Por meio de suas redes sociais, Motta lembrou o papel do Parlamento durante a pandemia para viabilizar o auxílio emergencial e, mais recentemente, na transformação do Bolsa Família em programa permanente e na redução dos impostos da cesta básica.

“Isso demonstra o nosso compromisso: a lealdade da Câmara é com o País. Trabalhamos em parceria com governo federal, independentemente de quem o lidere, para entregar resultados que melhorem a vida dos brasileiros”, disse o presidente.