Ginástica Rítmica da Funesp conquista pódio no Torneio Regional Centro-Oeste

A equipe de Ginástica Rítmica da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a ADGIMS (Associação Desportiva de Ginástica de Mato Grosso do Sul), conquistou o 3º lugar do pódio, no geral por equipes, no Torneio Regional Centro-Oeste, realizado entre os dias 23 e 27 de julho, em Sinop/MT.

As atletas participaram de provas nas categorias individual, conjuntos e trios, obtendo resultados expressivos e garantindo classificação de algumas atletas para o torneio nacional de ginástica rítmica, que acontecerá de 4 a 9 de novembro, em Aparecida do Norte (SP).

A equipe integra o Projeto de Ginástica Rítmica da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp, desenvolvido há mais de 15 anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a professora Adenízia Julião, uma das responsáveis pela delegação, o desempenho das atletas é resultado direto do comprometimento de todas as envolvidas. “As meninas se dedicaram ao máximo. A viagem foi longa e cansativa, mas isso não as desanimou. Lutaram bravamente por cada conquista. Essa união entre a Funesp, ADGIMS, Fundesporte e Federação de Ginástica proporcionou a realização de um sonho para muitas delas: competir em nível regional e voltar com resultados expressivos. Foi emocionante”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, parabenizou a equipe pelo desempenho e destacou a importância do projeto da Prefeitura de Campo Grande.

“Todas as nossas atletas estão de parabéns, pois, representaram com dedicação, o município de Campo Grande. Quero destacar o empenho e a dedicação das ginastas, dos servidores da Funesp e de todas as famílias que se envolvem durante o processo. Também, ressalto a importância do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande que, transforma vidas e incentiva talentos”, reconheceu.

Resultados e atletas de Campo Grande, que garantiram vaga para a participação no torneio nacional:

Resultados individuais

Pré-Infantil: Divisão 2

Valentina da Mata

Mãos livres: 2º lugar

Corda: 3º lugar

Classificação Geral: Bloco Ouro

Infantil: Divisão 3

Emanuele da Mata

Mãos livres: 2º lugar

Bola: 2º lugar

Geral: Vice-campeã regional

Conjuntos e Trios

Conjunto Pré-Infantil – 3º lugar

Ginastas: Valentina Alvarenga, Luísa Dantas, Emanuele Mota, Manuela Lima, Emily Lorena.

Trio Pré-Infantil – 1º lugar

Valentina da Mata, Maria Fernandes e Isadora Paz.

Trio Infantil – 2º lugar

Yasmin Gomes, Emanuele da Mata e Vitória Lúcia.

Trio Juvenil – 2º lugar

Victoria Pereira, Sara Gonçalves e Ana Clara de Souza.

Sobre o Projeto

A Ginástica Rítmica da Funesp é desenvolvida atualmente nos polos do Parque Jacques da Luz (bairro Moreninhas) e do Ginásio Guanandizão, beneficiando alunas com aulas gratuitas desde a iniciação até o nível de competição.

Mais informações sobre matrículas, pelo WhatsApp: (67) 99645-2026.

#ParaTodosVerem As imagens internas e de capa mostram as atletas da Funesp em fotos pousadas.