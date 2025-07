Vale a pena plantar no jardim ou no quintal no frio? Quais cuidados tomar!

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, surge uma dúvida comum entre quem gosta do jardim florido e do quintal cheio de árvores frutíferas: vale a pena fazer o plantio durante o frio? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) alerta que este não é o momento ideal para o plantio de mudas, já que as condições climáticas desfavoráveis podem comprometer o desenvolvimento das plantas.

Apesar do viveiro municipal seguir com a produção ativa de centenas de mudas, o inverno impõe desafios. A baixa umidade, as chuvas escassas e o solo seco dificultam a adaptação das plantas recém-plantadas. Segundo o viveirista Antônio Andrade, que atua há mais de uma década no viveiro da Semades, o frio intenso fragiliza as mudas. “A muda que sai do viveiro está acostumada com um ambiente controlado. Quando vai direto para o solo no frio, sofre com a falta de umidade e com o solo seco. Muitas vezes, a gente perde a planta inteira”, explica.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Por isso, a recomendação é adiar o plantio, sempre que possível, até o fim do inverno – entre setembro e outubro – quando as chuvas retornam e o clima se torna mais favorável. “A gente continua cuidando de cada muda com carinho aqui no viveiro, mas o ideal é plantar na época certa. Com calor e chuva, a planta se desenvolve muito melhor”, reforça Sr. Antônio.

Caso o plantio precise ser feito durante o inverno, a Semades orienta que os cuidados sejam redobrados. Isso inclui atenção à irrigação, escolha de um local mais protegido e, se possível, fazer o plantio em horários mais amenos, como no início da manhã ou fim da tarde.

As mudas continuam disponíveis para retirada na Gerência de Arborização, localizada no segundo andar do prédio anexo à Central de Atendimento ao Cidadão: Rua Mal. Rondon, 2655 – Centro.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra o Viveiro Municipal cheio de mudas e a interna o técnico segurando uma planta.