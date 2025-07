MS Vacina mais Influenza: mais de 77 mil pessoas foram vacinadas com plano emergencial

Campanha intensiva priorizou grupos vulneráveis e mobilizou 631 instituições em todo o estado

A mobilização rápida dos municípios e o investimento de R$ 825 mil do Governo do Estado em apoio direto às prefeituras resultaram na vacinação de 77.774 pessoas durante a intensificação da campanha contra a Influenza.

O balanço divulgado ontem (28) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) mostra avanços após o lançamento do plano emergencial de vacinação, diante da baixa cobertura registrada no início da campanha — apenas 22,35% entre os grupos prioritários. Para reverter esse cenário, o programa intensificou a vacinação entre os dias 28 de abril e 10 de maio.

O maior público vacinado foi o de idosos com 60 anos ou mais, que somou 45.466 doses aplicadas, seguido de 26.895 crianças de seis meses a menores de seis anos, além de 5.413 gestantes. Esses três grupos, considerados os mais vulneráveis às complicações da gripe, seguem como prioridade nas ações de imunização.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Ao todo, 631 instituições foram contempladas com ações emergenciais, entre elas 114 ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), 218 Ceinfs (Centros de Educação Infantil) e 299 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). As estratégias incluíram vacinação em escolas, creches, casas, locais de grande circulação e a participação no Dia D da campanha nacional.

Campo Grande, à época em situação de emergência em saúde pública decretada no mês de abril, recebeu um repasse separado de R$ 140 mil para apoiar ações de imunização. Já os demais 78 municípios foram contemplados com valores entre R$ 10 mil e R$ 25 mil, conforme critérios técnicos de risco e população-alvo.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“O reforço na campanha contribuiu diretamente para ampliar a vacinação dos grupos mais vulneráveis à Influenza, com resultados satisfatórios decorrentes da ampla mobilização nos municípios. A integração intersetorial e o apoio técnico das equipes de saúde foram pilares fundamentais para o sucesso da ação”, enfatiza o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

“Apesar de estarmos no período final do pico da sazonalidade dos vírus respiratórios, a SES reforça o chamado à população para que complete o esquema vacinal. Nosso objetivo agora é, seguindo orientação do Ministério da Saúde, manter esse ritmo e alcançar 90% de cobertura entre os grupos prioritários”, finaliza.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Imunização SES