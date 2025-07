Confira as vagas de emprego disponíveis pela Funsat nesta terça-feira (29)

Emprega CG – Recrutamento com o Assaí Atacadista

A distribuição de senhas ao público interessado será das 8h às 12h, com a expectativa de se realizar até uma contratação a cada três minutos. Os salários podem chegar a R$ 3.500,00, além de benefícios e suporte a crescimento interno na empresa.

Com 100 vagas para encaminhamento imediato a entrevistas, a Funsat promove também nesta terça-feira (29), mais uma edição itinerante de recrutamento, desta vez no Jardim América. A captação será feita para a rede Assaí Atacadista, especialmente a loja localizada na Avenida Fábio Zahran.

Os interessados podem buscar atendimento na sede da Funsat, das 7h às 17h, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, pelo Instagram @funsat.cg, ou diretamente no site oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande, onde é possível consultar o quadro geral de vagas: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.

Exclusivos aos público PCD (Pessoa com Deficiência) são 10 anúncios: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar administrativo (1) e uma vaga para agente de saneamento.

Do total de vagas, 1.354 não exigem experiência prévia, o que amplia o acesso ao mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) divulga, nesta terça-feira (29), a oferta de 2.194 vagas de emprego disponíveis em 130 diferentes ocupações. As oportunidades são ofertadas por 194 empresas que atuam na Capital e estão em busca de novos colaboradores para compor suas equipes.

