Polícia Civil incinera 30kg de entorpecentes em Santa Rita do Pardo

Nesta sexta-feira (9), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Santa Rita do Pardo realizou a incineração de mais de 30 quilos de entorpecentes, entre haxixe e maconha. A ação foi conduzida em conformidade com a legislação vigente, com a devida autorização judicial e acompanhada por representante da Vigilância Sanitária e autoridade policial.

As drogas destruídas são provenientes de apreensões recentes realizadas pelas forças de segurança. A incineração ocorreu em local apropriado e seguro, reforçando o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública na região.