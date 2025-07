Prefeitura entrega reforma do Cras Vila Gaúcha nesta terça-feira (29)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realiza nesta terça-feira (29), às 14h30, a entrega da reforma do prédio do Cras Vila Gaúcha, visando melhor atender a população do território. O novo prédio passou por uma completa reforma estrutural, o que possibilitará a ampliação da oferta dos serviços às famílias, proporcionando um ambiente moderno e acessível para a comunidade.

O Cras presta atendimento às famílias referenciadas em sua área de abrangência, ofertando serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, tais como Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além de realizar a inserção e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Até o mês de junho, a unidade realizou 12.792 atendimentos, através dos programas e serviços ofertados.

Os Cras são unidades públicas integrantes do Sistema Único de Assistência Social, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e a Superintendência de Proteção Social Básica, sendo a porta de entrada para a rede socioassistencial. Estão localizados prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social e tem como objetivos, prevenir situações de riscos, fortalecer os vínculos familiares e comunitários e promover o acesso a direitos e serviços.

Serviço: Entrega reforma CRAS Vila Gaúcha

Data: 29 de julho (terça-feira)

Horário: 14h30

Endereço: Rua Beira Mar, 1.186 – Coophavila II

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada do CRAS na cor azul.