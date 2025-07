POLÍICA MILITAR REALIZA SOLENIDADE DE ABERTURA DO II CURSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR PROERD EM CAMPO GRANDE

Campo Grande (MS): A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por intermédio da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCOM) e por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), realizou a solenidade de abertura do 2° Curso Internacional de Formação de Instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

O 2° Curso Internacional do Proerd será realizado no município de Campo Grande-MS no período de 28 de Julho à 08 de Agosto 2025, com a participação de 25 policiais brasileiros, sendo 1 deles provindo do estado do Paraná, e 11 policiais paraguaios. Reforça-se, assim, os laços de cooperação entre as instituições dos dois países, visando à formação continuada e ao intercâmbio de práticas eficazes no enfrentamento às drogas, com foco na educação preventiva nas escolas e nas comunidades.