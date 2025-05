Polícia Civil elucida estupro e prende indivíduo em flagrante em Água Clara

M.S.F foi encaminhado à Delegacia de Polícia, tendo a autoridade policial confeccionado o Auto de Prisão em Flagrante Delito e representado pela prisão preventiva do autuado.

Assim, foram realizadas diversas diligências visando localizar o suspeito, sendo este encontrado em um sítio que fica na entrada do município, recebendo voz de prisão.

A vítima relatou com detalhes o ocorrido, narrando que o suspeito a levou para uma região de mata, que fica próxima a uma grande empresa do município, local em que a violação sexual teria ocorrido.

Por volta das 05 horas da manhã, a vítima deu entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora de Aparecida, bastante lesionada, informando que teria sido abusada por um taxista durante a madrugada.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.