Polícia Civil cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Ivinhema

Diante disso, representou-se pela prisão preventiva do agressor, o que foi deferido pelo Juízo e, na data de hoje, o mandado foi cumprido pela Polícia Civil de Ivinhema, por meio de policiais da SIG.

Mesmo ciente da decisão, no dia 27 de junho, o homem invadiu a residência da ex-companheira, ocasião em que a ameaçou, chutou o animal de estimação da vítima, um gato, e danificou o portão de entrada do imóvel.

Após registro de boletim de ocorrência pela ex-convivente, atribuindo ao homem atos caracterizadores de violência doméstica, ele teve contra si proferida decisão judicial que o proibiu de se aproximar ou manter contato com sua ex-companheira.

Nesta segunda-feira (28), a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema realizou a prisão de um homem pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

