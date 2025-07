Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autores de tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 25 de julho, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de dois autores de tráfico de drogas.

Nesta sexta-feira, por volta das 17h, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante patrulhamento preventivo e ostensivo na região do bairro Paranapungá, quando na praça do Jardim Glória, avistou um indivíduo realizando uma transação de compra de entorpecente, sendo realizado a abordagem policial e constatado o fato onde durante busca pessoal no autor (masculino de 23 anos) foi localizada ainda, no imóvel de propriedade do segundo autor (masculino de 18 anos), 1 porção da mesma droga que foi encontrada com o usuário, sendo localizado ainda 1 balança de precisão e 1 pote e 1 faca contando resquícios de substância semelhante à pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, os materiais foram apreendidos, e foi dada voz de prisão aos envolvidos, os quais foram apresentados na Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

