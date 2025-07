Conferência Regional de Direitos Humanos aprova 30 propostas para evento estadual

A criação de um banco de dados integrado entre as gestões municipal, estadual e federal, além de outras 30 propostas para o fortalecimento das políticas públicas dos Direitos Humanos na Capital foram as principais diretrizes elencadas na 7ª Conferência Regional de Direitos Humanos de Campo Grande e Região. As propostas serão encaminhadas para discussão em evento estadual previsto para ocorrer neste semestre.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) e reuniu 111 participantes de diversos setores, incluindo representantes do poder público, sociedade civil e organizações sociais. Entre as propostas destacadas, está a criação de um banco de dados integrado entre os níveis municipal, estadual e federal. A iniciativa visa concentrar informações essenciais para melhorar o atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social, facilitando o acolhimento da população e otimizando o acesso aos serviços públicos, além de garantir maior efetividade nas políticas intersetoriais.

Durante a Conferência, que teve como tema “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos a todas as pessoas”, foram eleitos 24 delegados de representação governamental, sendo 19 do Poder Executivo. O objetivo é promover o diálogo, o fortalecimento de políticas públicas e a construção de propostas que contribuam para o enfrentamento das violações de direitos e para a ampliação da cidadania.

Fortalecimento de políticas

A superintendente de Direitos Humanos da SAS, Priscilla Justi destacou a importância do tema. “Falar de direitos humanos é falar do que dá sentido ao nosso trabalho, do cuidado, do respeito e da dignidade. Essa política conecta todas as áreas, como saúde, educação, cultura e segurança, e é fundamental para que as outras políticas tenham mais sentido”, afirmou Priscilla, que reforçou o compromisso da equipe da SAS na execução das políticas públicas para o setor.

Já o secretário de Políticas de Direitos Humanos do Estado, Bem-Hur Ferreira, abordou os desafios na construção das políticas e enalteceu a história dos ancestrais quilombolas no Estado. “Não posso deixar de ressaltar o trabalho de pessoas que ao longo dos anos batalham pelos Direitos Humanos no Estado e lutam para garantir mais recursos para realizar eventos como esse. É um tema muito importante que a sociedade precisa se envolver mais para que as políticas avancem”, declarou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, também destacou a necessidade de maior envolvimento da comunidade na execução das ações. “Precisamos estar próximos, trabalhar juntos e passar essa energia de solidariedade. Quando unimos forças, conseguimos resultados mais efetivos na luta por direitos iguais e justiça social”, afirmou.

O evento também contou com apresentações culturais que valorizaram a cultura afrodescendente do Estado e uma palestra magna ministrada pelo professor doutor em Antropologia, Diógenes Egídio Cariaga, que fez um histórico sobre a evolução das políticas públicas e legislação voltada para os Direitos Humanos no País, destacando a importância da Educação para o avanço das ações governamentais e conscientização da população.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra autoridades compondo a mesa e a imagem interna é de uma apresentação que ocorreu durante o evento.