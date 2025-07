Curso de Corte e Costura leva oportunidades para quem quer se inserir no mercado de trabalho

Aos 56 anos, Diva Simão da Silva quer dar um novo rumo na vida. Depois de anos trabalhando com serviços gerais com cozinha e limpeza, ela viu na capacitação em costura uma oportunidade para mudar de área e retomar o sonho de ter outra profissão. “Eu vi a vaga na TV e me interessei. Já sei um pouco de costura doméstica, e sempre tive vontade de fazer um curso mais técnico nessa área”, conta.

Desempregada, ela enxerga no curso a possibilidade concreta de voltar ao mercado de trabalho. “Quero desenvolver uma habilidade que eu já tenho e aperfeiçoar. Acho que vai ser bom”.

Assim como ela, a venezuelana Guiomar Adela Boada Carrillo encontrou na capacitação oferecida pela Prefeitura, em parceria com o Senai, uma oportunidade de mudar sua trajetória. “Vejo uma excelente chance de entrar no mercado de trabalho”, afirma com entusiasmo. Ela conta ainda que já tinha experiência com costura em máquina doméstica na Venezuela, e agora se vê mais próxima de retomar a atividade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com esperança renovada e disposição para aprender, as duas representam muitas outras mulheres e homens que buscam recomeçar e conquistar novas oportunidades. E é exatamente essa a ideia do Curso Costurando Oportunidades, realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O curso vai preparar quem deseja ingressar no mercado de trabalho e já direcionar para processos seletivos. São mais de 100 vagas disponíveis para contratação imediata em uma indústria de confecção localizada no Polo Empresarial Norte.

Para o secretário da Semades, Ademar Silva Junior, este é o primeiro passo que está sendo construído para preencher essas vagas. “Estamos trabalhando para aproximar os cursos de qualificação das oportunidades reais no mercado. Essa parceria com o Senai é estratégica para garantir que os alunos saiam preparados para participar das entrevistas de emprego e tenham mais chances de contratação imediata”.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, complementa. “A atuação do Senai nesta parceria reforça o compromisso de conectar a qualificação profissional às reais demandas da indústria. Com o curso de Corte e Costura, estamos preparando as pessoas para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do Polo Empresarial Norte e da economia local”.

As aulas estão sendo realizadas na unidade móvel do Senai, que está instalada no Parque Tarsila do Amaral, no bairro Nova Lima.

#ParaTodosVerem As imagens mostram as cursistas durante a capacitação.