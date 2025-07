Polícia Civil captura mulher com duas ordens de captura na Vila Nhanhá em Campo Grande

A Polícia Civil, através do Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, encetou diligências com vistas a localizar, capturar e cumprir mandados de prisão de indivíduos que ostentam ordens de captura por crimes graves e que transitam em meio à população, gerando perigo a ordem social, na medida em que estão mais propensos a prática de novos crimes. O intuito é diminuir o risco de cometimento de novos delitos por aqueles que ainda possuem débitos com a justiça criminal.

Dessa maneira, na última sexta-feira (25) os investigadores desta Especializada tomaram conhecimento de que uma mulher de 30 anos G.S.S., residente no Bairro Nhanhá, estaria evadida do sistema prisional pelo crime de tráfico, bem como ostentando nova condenação pelo crime de associação para tráfico, com expedição de mandado de prisão.

Diante disso, os policiais deslocaram ao comércio de G.S.S. também na Vila Nhanhá e lá obtiveram êxito em localizá-la e cumprir as referidas ordens de captura, sendo conduzida à sede da DERF para procedimento de comunicação da prisão e recâmbio ao sistema prisional.