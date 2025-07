Prefeitura leva ações de Bem-Estar Animal a diversos bairros em agosto

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA) preparou uma agenda especial de ações durante o mês de agosto, levando serviços gratuitos de atendimento veterinário e castração a diversas regiões da cidade, além de realizar eventos educativos.

O Consultório Móvel, estará presente em dois pontos estratégicos durante o mês, oferecendo consultas veterinárias gratuitas, vacina antirrábica e polivalente (para caninos), vermífugo, carrapaticida, orientações sobre posse responsável e avaliação para castração. Confira os locais e datas:

• 11 a 15 de agosto – Igreja Assembleia de Deus

(Av. Senhor do Bonfim, 1000 – Jardim Parque Novos Estados)

• 18 a 22 de agosto – Estacionamento do Supermercado Pires

(Rua Jerônimo Albuquerque, 2636 – Bairro Nova Lima)

O projeto SUBEA em Ação, realizará atendimentos pontuais e avaliação para castração gratuita por meio do com a distribuição de 50 senhas por evento. As atividades ocorrerão das 8h às 11h nos seguintes locais:

• 08 de agosto – Arena Tony Gol

(Rua Tucuruvi, 1271 – Bairro Alves Pereira)

• 25 de agosto – EMEI São Conrado

(Rua Lucena com Rua Registro – Jardim São Conrado)

Além disso, a Subea participa de eventos com ações educativas, levando mais conscientização para toda a população sobre bem-estar animal.

• 26 de agosto – Desfile cívico com a participação dos nossos mascotes Sobá e Chipa. A partir das 7h30.

• 29 de agosto – Ação Educativa na Praça Ary Coelho, das 8h às 11h.

A tradicional Ação de Adoção acontece no dia 10 de agosto, das 9h às 12h, na Praça Bolívia (Rua das Garças com Aníbal de Mendonça). Todos os animais disponibilizados são avaliados pelos veterinários, vermifugados, vacinados com V11 (no caso dos caninos) e possuem castração garantida pelo órgão.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a veterinária fazendo procedimento em um cachorro grande de cor caramelo.