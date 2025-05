Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva de autor de violência doméstica em Dourados

Na data de ontem (9), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de F.C.F. de 42 anos.

A DAM Dourados representou pela prisão preventiva do suspeito, em razão do mesmo no dia 21/04/2025, ter desferido diversos golpes na vítima, bem como ter a ameaçado.

A vítima informou que o autor é seu sobrinho e constantemente aparece em sua casa e que no dia 23/04/2025 a vítima precisou passar a noite em cima de uma árvore, porque o autor permaneceu a noite toda próximo à sua casa.

Relatou ainda que dia 06/04/2024 o autor na posse de uma arma de fogo a amedrontou.

Após o deferimento do pedido de prisão preventiva, a equipe policial, em diligências, localizou o autor e efetuou a prisão do mesmo.