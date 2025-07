DOF recupera três veículos furtados durante final de semana

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste domingo (27), em Naviraí e Batayporã três carros com registros criminais por furto. Na ação dois homens de 26 e 28 anos foram presos em flagrante.

Na primeira ocorrência registrada na BR-487, zona rural de Naviraí, policiais do DOF abordaram os motoristas um veículo Fiat Cronos e um Ford Ecosport, que seguiam juntos. Durante checagem aos agregados dos automóveis foram constatados os furtos na cidade de Belo Horizonte (MG).

Em entrevista aos policiais, os condutores afirmaram que pegaram os carros em Minas Gerais e levariam até Caarapó, onde receberiam R$ 5 mil pelo transporte. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

Já em MS-276, zona rural de Batayporã, o DOF recuperou um veículo Honda Fit, furtado no mês passado em Campo Grande. O carro estava abandonado às margens da rodovia. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

