DOF apreende carros carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai em Ponta Porã

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste sábado (26), em Ponta Porã um GM Astra, um GM Vectra e um GM Zafira carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares realizavam patrulhamento na BR-463, área rural do município, quando visualizaram os automóveis suspeitos. Ao perceber a presença da equipe policial, os condutores tentaram empreender fuga.

Durante acompanhamento, após alguns quilômetros, os condutores abandonaram os veículos e fugiram a pé em direção a mata. Em vistoria no interior dos veículos, foram encontrados 4.500 pacotes de cigarros.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículos e cigarros apreendidos, na Delegacia de Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 326 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

