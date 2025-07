Polícia Civil participa da sétima edição do “MS em Ação” em Porto Murtinho

No último sábado, 26.07.2025, aconteceu a sétima edição do “MS EM AÇÃO – Segurança e Cidadania”, na Aldeia Alves de Barros, na cidade de Porto Murtinho.

Durante todo o dia, foram oferecidos diversos serviços essenciais à cidadania. A Assessora Especializada do Núcleo Institucional da Cidadania, responsável pelo Setor de Promoção da Igualdade (SEPROI), Dra. Elaine Cristina Ishiki Benicasa esteve presente representando a Polícia Civil e contou com o apoio de policiais da Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – 1DEAM de Campo Grande.

Na oportunidade, foram realizados registros de ocorrência, palestras, rodas de conversas e a distribuição de panfletos informativos sobre os direitos das mulheres traduzidos na linguagem local kadiwéu.

O “MS Em Ação” é um programa do Governo do Estado, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC) e mais de 40 instituições públicas e privadas.