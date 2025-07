Jardim América recebe ação do Emprega CG com 100 vagas nesta terça-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza, nesta terça-feira (28), a 25ª edição do Emprega CG Itinerante de 2025, desta vez no bairro Jardim América. A ação contará com 100 vagas para encaminhamento imediato a entrevistas de emprego, com foco no recrutamento de profissionais para a rede Assaí Atacadista, especialmente para a unidade localizada na Avenida Fábio Zahran.

A triagem será orientada à seleção em 13 profissões diferentes: operador de caixa, repositor, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, açougueiro, fiscal na prevenção de perdas, auxiliar de depósito, conferente de mercadorias, desossador, auxiliar de cozinha, empacotador, ajudante de carga e descarga e também para operador de empilhadeira.

As senhas para atendimento serão distribuídas das 8h às 12h, com estimativa de até uma contratação a cada três minutos. Os salários podem chegar a R$ 3.500, com benefícios e possibilidade de crescimento profissional dentro da empresa.

Para mais informações sobre o programa Emprega CG e sua agenda, acompanhe os canais oficiais da Funsat no Instagram @funsat.cg ou pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5841. Dúvidas e sugestões também podem ser encaminhadas por esses meios.

Serviço:

Emprega CG 39/2025

Recrutamento com o Assaí Atacadista

100 vagas de 13 profissões diferentes

Horário: das 8h às 12h

Local: Avenida Fábio Zahran, n°7.919, Jardim América.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra edição anterior do Emprega CG e a imagem interna mostra arte gráfica com as vagas.