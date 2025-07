Comissão aprova projeto que obriga registro de violência contra criança a indicar se denúncia partiu da escola

“Os professores são frequentemente os primeiros a notar indícios de violência ou os primeiros que crianças e adolescentes buscam para relatar agressões. Apesar disso, pela forma como registramos as ocorrências atualmente, não é possível identificar quando um registro partiu de notificação da escola”, afirmou.

A proposta altera a Lei Henry Borel , que trata do enfrentamento da violência doméstica contra a criança e o adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) . O objetivo é melhorar a qualidade dos dados sobre a violência contra crianças e adolescentes.

Pelo projeto, nos casos em que houver suspeita de violência percebida no ambiente escolar, a denúncia deverá ser feita prioritariamente pela diretoria do estabelecimento de ensino.

