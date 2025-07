Funsat promove terceira edição do ciclo de capacitação do Primt

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realiza, de 28 de julho a 8 de agosto, mais uma edição do Ciclo de Capacitação do PRIMT (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), voltado exclusivamente aos beneficiários do programa.

Desde 2023, a programação tem como objetivo oferecer orientações e preparar os participantes para o mercado de trabalho. A expectativa para este ano é certificar um número recorde de beneficiários, atingindo mais de 95% de participação entre os envolvidos na política pública municipal de inserção produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade.

As atividades serão realizadas nos períodos matutino e vespertino, com início no dia 28 de julho, contemplando os beneficiários da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), no Auditório do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).

No dia 30 de julho, o ciclo continua com participantes vinculados a seis secretarias e três órgãos municipais:

CCZ – Centro de Controle de Zoonoses

CCEV – Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais

GSA – Sistema de Gestão de Saúde

SESDES – Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social

SEPPE – Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas

SEMU – Secretaria Executiva da Mulher

PLANURB – Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

AOCC – Assessoria de Apoio aos Órgãos Colegiados

AGEREG – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande

No dia 31 de julho, as ações seguem com beneficiários da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), com atividades ao longo de todo o dia, também no Auditório do IMPCG.

Já nos dias 1º e 5 de agosto, o ciclo será realizado no Auditório do Instituto Mirim, envolvendo participantes do PRIMT vinculados à Funesp (Fundação Municipal de Esporte), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e a outras oito pastas.

No dia 6 de agosto, será abordada a Lei Municipal nº 7.074/23, além de noções sobre boas práticas no ambiente de trabalho, com os beneficiários da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

A etapa final do ciclo acontece nos dias 7 e 8 de agosto, com a participação de servidores ligados a nove diferentes pastas.

Na penúltima data, as atividades da manhã serão direcionadas a:

IMCG – Instituto Mirim de Campo Grande

Amhasf – Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários

Agetec – Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação

Sear – Secretaria Especial de Articulação Regional

No período vespertino, será a vez de beneficiários do próprio IMPCG, além da Casa Civil e da Secult (Secretaria Executiva de Cultura).

O encerramento do ciclo será na sexta-feira, 8 de agosto, com ações voltadas aos profissionais do PRIMT lotados na Semed (Secretaria Municipal de Educação).

A expectativa da Funsat é alcançar cerca de 2 mil beneficiários, um aumento de 25% em relação ao início do projeto, promovendo mais conhecimento sobre o programa e ampliando a inclusão produtiva.

Serviço:

Ciclo de Capacitação Primt 2025

2.000 beneficiários envolvidos

28/7 (Matutino e Vespertino)

SESAU

Local: Auditório do IMPCG

30/7 (Matutino)

SESAU (CCEV, CCZ, GSA) SESDES, SEPPE, SEMU, PLANURB, AAOC, AGEREG

Local: Auditório do IMPCG

31/7 (Matutino e Vespertino)

SAS

Local: Auditório do IMPCG

1/8 (Matutino e Vespertino)

FUNESP

Local: Auditório do Instituto Mirim

5/8 (Matutino e Vespertino)

AGETRAN, SEGOV, SEJUV, SEFAZ, FAC,SEMADI, FUNSAT, CGM,SEMADES

Local: Auditório do Instituto Mirim

6/8 (Matutino)

SISEP

Local: Rua Me Estanislau Pannatier, 1199, Jardim Monumento (Sisep)

7/8(Matutino e Vespertino)

SEAR, AGETEC, EMHA, IMCG, IMPCG, SECULT, CASA CIVIL

Local: Auditório do IMPCG

8/8(Matutino e Vespertino)

SEMED

Local: Rua Onocieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida (Auditório da Semed)

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra beneficiários do programa durante capacitação.