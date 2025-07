Prefeitura convoca profissionais para atuar em diferentes áreas

Para conferir as convocações, basta acessar o Diogrande a partir da página 4, pelo link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5OTIwIn0%3D.pdf

Os convocados devem acessar o Diogrande e visualizar os endereços, dia e horário para ir até a secretaria responsável pelo Edital e receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

São funções como psicólogo, assistente social, contador, técnico em serviços educacionais, gestor administrador, auxiliar administrativo, agente de serviços de limpeza, auxíliar de logística, eletricista, serralheiro, pintor, pedreiro, visitador e entrevistador social. Todos foram aprovados em processo seletivo simplificado para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

A Prefeitura de Campo Grande, publicou no Diário Oficial de Campo Grande, de nº 8.003, desta segunda-feira (28), a convocação de profissionais para atuar em diferentes áreas e secretarias do Executivo.

