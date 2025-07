Polícia Civil prende foragido na Capital

Na noite de ontem (27), durante o trabalho de investigação, os policiais conseguiram capturar M.C.S. (37), nas imediações do bairro Jardim Panorama. M.C.S. responde pelo crime de tráfico de drogas ocorrido em 2018, sendo que após ser capturado, foi encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC CEPOL, o qual realizou o devido cumprimento do mandado de prisão, sendo recolhido ao cárcere, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operação e Investigação – GOI, realizou levantamento de informações e conseguiu identificar o paradeiro de um indivíduo foragido da justiça, com um mandado de prisão por Tráfico de Drogas expedido em seu desfavor.

