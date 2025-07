Polícia Civil prende foragido da justiça do Estado do Espírito Santo na Capital

Na tarde de sexta-feira (25), a Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações – GOI, recebeu informações anônimas de que um indivíduo foragido da justiça do Estado do Espirito Santo, o qual possuia em seu desfavor um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela Quarta Vara Criminal- Vila Velha – TJES, estaria na região da Vila Albuquerque, em Campo Grande.

Diante as informações repassadas, a equipe do GOI realizou várias diligências na região, logrando exito em localizar e prender o individuo que foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC Centro, onde ficou à disposição da justiça.