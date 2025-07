Polícia Civil apreende carga com mais de meia tonelada de maconha e prende homem em flagrante em Nova Andradina

Neste domingo (27), a Seção de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Nova Andradina apreenderam uma carga de substância entorpecente que seria descarregada em uma oficina localizada na área urbana do município.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Após diligências para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, os policiais identificaram um indivíduo de 36 anos acessando o interior do estabelecimento comercial (oficina) em que a droga seria guardada.

Em seguida, no mesmo local, um Voyage, cor preta, chegou ao local em um caminhão guincho e foi descarregado nas dependências do imóvel, momento em que a equipe policial realizou a abordagem do investigado.

Durante inspeção veicular, foram localizados 580 quilos de substância análoga à maconha, acondicionados em fardos, de modo compatível com o tráfico ilícito de drogas.

Conduzido à Delegacia de Polícia, o indivíduo de 36 anos declarou que tinha conhecimento prévio de que o veículo seria deixado em sua oficina e que estaria carregado com a droga.

Diante dos elementos colhidos, o autor foi autuado em flagrante delito, sendo apreendidos o entorpecente, o veículo utilizado no transporte e demais objetos de interesse à investigação.

As apurações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente a dinâmica dos fatos e eventual participação de outros envolvidos.