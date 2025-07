Ação da Polícia Civil resulta em prisão em flagrante por furto qualificado em Aquidauana

A pronta atuação da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana resultou, na manhã de sexta-feira (25), na prisão em flagrante de J.P.C.B., de 19 anos, pelo crime de furto qualificado a uma loja maçônica no bairro José Frageli. A ação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), que vem intensificando operações para coibir esse tipo de delito no município.

Durante diligências no bairro Cidade Nova, após tomar conhecimento do crime, a equipe identificou o autor — já conhecido no meio policial por outras passagens — e o localizou carregando uma sacola de mercado e uma mochila, em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais localizaram uma faca em sua cintura, além de oito taças de cristal e diversos produtos de limpeza, todos subtraídos do local do furto.

Ao ser questionado, J.P.C.B. confessou ter invadido a loja maçônica, momentos antes da abordagem, utilizando-se de escalada e rompimento de forro para acessar o interior do imóvel, de onde furtou os objetos citados. Os bens recuperados foram restituídos à vítima.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.