É hoje! Rochedinho recebe a 8ª Festa do Queijo com shows, gastronomia regional e expositores locais

A tradicional Festa do Queijo acontece neste sábado (10), a partir das 16h, na Praça Central do distrito de Rochedinho, e a Prefeitura de Campo Grande convida toda a população a participar dessa grande celebração da cultura e da produção local. Com cerca de 40 expositores confirmados, o evento promete movimentar a região com produtos artesanais, gastronomia típica, atrações musicais e diversão para toda a família.

Promovida pela Prefeitura de Campo Grande, a festa já se consolidou como uma das mais importantes do calendário oficial do município, valorizando os pequenos produtores e fomentando a economia local. “A Festa do Queijo é um exemplo de como a Prefeitura pode impulsionar o desenvolvimento regional, promovendo oportunidades para os empreendedores e levando lazer e cultura para a população”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

Além da grande variedade de queijos, geleias, doces, rapaduras, pratos regionais e bebidas, o público poderá curtir o show de Zezé do Pantanal, às 18h, e a apresentação de encerramento com Os Filhos de Campo Grande, às 21h. A cerimônia oficial de abertura acontece às 19h30.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A novidade deste ano é a rede wi-fi gratuita, criada exclusivamente para permitir transações financeiras on-line, facilitando as vendas e oferecendo mais praticidade para os visitantes. A estrutura do evento também conta com brinquedos para crianças e espaço confortável para toda a família.

A utilização da rede de wi-fi estará liberada para o público por um período determinado, na hora de fazer o pagamento dos itens oferecidos no evento. Para acessar a rede, basta abrir as configurações do celular, ativar o wi-fi e selecionar a rede chamada “Festa do Queijo”. Após escolher a opção, o usuário deve clicar no botão verde para conectar. A rede foi criada exclusivamente para permitir transações financeiras on-line, com bloqueio de acesso a redes sociais, garantindo maior estabilidade. O tempo de conexão é de 10 minutos, sendo necessário reconectar após esse período.

Não perca! Traga seus amigos, sua família e venha curtir um sábado repleto de cultura, sabor e tradição em Rochedinho.