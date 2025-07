Cursos gratuitos da Prefeitura mudam a vida de mais de 1,5 mil pessoas em Campo Grande

Mulheres como Josane, Maria Aparecida e Angelita transformaram o que aprenderam em novas fontes de renda e bem-estar

Renda extra no fim do mês, novas habilidades e até o resgate da autoestima. Esses são alguns dos impactos sentidos por centenas de campo-grandenses que participaram dos cursos gratuitos de capacitação oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande. Somente no primeiro semestre de 2025, 53 formações foram realizadas e certificaram 1.545 pessoas, em todas as regiões urbanas da Capital.

A iniciativa, coordenada pela Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania da SAS, tem transformado histórias como a da artesã Josane Rossato, de 42 anos. Moradora do Bairro São Francisco, ela encontrou nos cursos uma nova fonte de renda e motivação. “Nunca tinha feito macramê, aprendi no CRAS Estrela do Sul e hoje vendo as toalhas que produzo. Também fiz curso na GTAC de peso de porta de gatinho e dos Coelhinhos da Páscoa, que vendi bastante junto com as cestas na época”, conta.

Além do reforço financeiro, Josane destaca a importância emocional do aprendizado. “É algo que levo para a vida. Eu amo artesanato e sempre que posso, participo de cursos. Ganhar com algo que a gente gosta é maravilhoso, mas tem que se dedicar. Tenho investido nos materiais e tido retorno com as vendas”, afirma.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A política pública de inclusão produtiva promovida pela Prefeitura tem foco em geração de renda, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento da autonomia. Para isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania articula parcerias com instituições como a Funsat, SED, Senai, OGS, além de atuar em rede com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Convivência de Idosos (CCI) e Centros de Educação (CE).

Foi em um desses centros que Maria Aparecida de Oliveira, 51 anos, descobriu uma nova paixão. Ela procurava o CRAS Jardim Presidente para atualizar o Cadastro Único, quando viu o cartaz de um curso de cerâmica. “Fiz e gostei tanto que participei de mais três com esse material. Depois aprendi a fazer bolsa de crochê e agora estou no curso de Boneca Caipira no CRAS Vida Nova”, diz com orgulho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Empolgada com os aprendizados, Maria já tirou a carteirinha de artesã e quer dar o próximo passo. “Vou levar minhas bolsas para expor na Casa do Artesão. É gratificante ter um ofício. Sou grata pelas oportunidades de capacitação”, afirma.

De fevereiro a julho deste ano, os cursos oferecidos foram desde técnicas manuais até formação profissional. Entre eles, Porta Pratos em Crochê, Revitalização Facial, Bordado em Chinelo, Manicure e Pedicure, Capivara de Amigurumi e Oficina de Mini Churros Artesanais. Também houve cursos temáticos, como o Especial de Páscoa “Coelhinhos em Tecido”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para quem já atuava na área, os cursos serviram como forma de aprimoramento. Lisane Rech Chimenes, 51 anos, trabalha com bordados por encomenda e aprendeu novas técnicas. “Fiz o curso do Coelho da Páscoa e aprendi também a fazer ovos decorativos. Sempre que tiver curso, quero participar”, disse.

Há também quem encontrou, além de renda, acolhimento. “É a primeira vez que faço um curso na vida. Estou adorando porque é como uma terapia. A professora é muito atenciosa e a gente acaba fazendo novas amizades”, conta Angelita Olmedo Gonçalves, 55 anos, moradora do Bairro Vila Nova, que participa do curso de Boneca Caipira.