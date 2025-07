Campanha do Bioparque Pantanal já reduziu em mais de 2 toneladas a produção de resíduos de plástico

Em um ano e meio, o maior aquário de água doce do mundo deixou de produzir mais de 2 toneladas de resíduos plásticos com apenas uma de suas ações voltadas à sustentabilidade. A campanha “Cuidar é nossa natureza” mobiliza os visitantes a contribuírem para a redução do impacto ambiental negativo.

Pensando em engajar os turistas na área da sustentabilidade, alinhada a um dos pilares do Bioparque Pantanal, Educação ambiental e lazer, a iniciativa reforça o compromisso com práticas conscientes e responsáveis. O espaço está alinhado às práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) e também ressalta a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se como um importante ponto de troca de conhecimento, que aproxima a sociedade da conservação, preservação e da adoção de novos hábitos.

Até maio de 2025 foi contabilizada uma redução de mais de 786 mil copos plásticos, em quilos, isso é equivalente a 2.358 kg. Em média um copo plástico leva cerca de 400 a 500 anos para se decompor na natureza, nesse tempo ele pode se transformar em microplásticos afetando o solo, rios e oceanos. Que, também, coloca em risco a fauna e flora, onde pode interferir na fotossíntese de plantas terrestres e aquáticas, reprodução de espécies, danos em áreas de mangue e mata ciliar e liberação de toxinas no solo e na água.

A diretora-geral do complexo de aquários, Maria Fernanda Balestieri, comenta sobre o impacto positivo e a importância da campanha. “Esta ação é um exemplo claro de como é possível alinhar práticas sustentáveis aos princípios ESG, promovendo responsabilidade ambiental, engajamento social e gestão consciente".

Ao convidarmos o visitante a trazer seu próprio copo, estamos estimulando uma mudança de hábito que vai além do Bioparque. É uma ação simples, mas com grande impacto, já evitamos mais de duas toneladas de resíduos plásticos no meio ambiente. Mais do que reduzir lixo, estamos fortalecendo o papel do visitante como agente ativo na conservação. Essa campanha reforça a essência do Bioparque Pantanal como um espaço de educação ambiental, onde conhecimento, lazer e atitudes responsáveis caminham juntos. Essa ação reforça que nós podemos fazer a diferença”.

>Lixeiras recicláveis distribuídas no circuito de visitação (Foto: Lara Miranda).

Além disso, o Bioparque Pantanal possui lixeiras recicláveis estrategicamente distribuídas, que facilitam a coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos. O compromisso com a sustentabilidade se estende à redução do consumo de água e energia, por meio do trabalho de conscientização da equipe interna com mensagens em placas. O Bioparque também implementa medidas para a redução do uso de papel, incentivando a digitalização de documentos e a utilização da tecnologia. Os papéis utilizados são destinados ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA), onde são reaproveitados nas atividades lúdico-pedagógicas.

Gabriel Issagawa e Caio Henrique Romero

Foto de capa: Eduardo Coutinho