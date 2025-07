Polícia Militar prende em flagrante em menos de 24h autores de homicídio em Coxim

Coxim (MS)– Na noite de sexta-feira (26/07), a Polícia Militar prendeu em flagrante quatro suspeitos envolvidos no homicídio de um homem de 40 anos, ocorrido por volta das 21h52min na Rua 7, no Bairro Vale do Taquari, em Coxim.

Assim que tomou conhecimento do crime, a Guarnição da Força Tática iniciou diligências imediatas e localizou uma testemunha que afirmou ter visto dois indivíduos fugindo do local em uma motocicleta, sendo que o garupa portava uma arma de fogo nas mãos. Com base nas informações repassadas, os militares seguiram os rastros deixados pela moto e conseguiram localizar o paradeiro dos envolvidos.

Durante o rastreio, os policiais abordaram um jovem de 18 anos em atitude suspeita. Ao ser entrevistado, ele revelou ter saído recentemente da casa de um jovem de 21 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento em crimes graves. Na residência indicada, os militares localizaram mais dois suspeitos, de 21 e 28 anos.

O jovem de 21 anos confessou fazer parte de uma facção criminosa e afirmou que a vítima era integrante de uma organização rival. Segundo ele, recebeu a missão de levantar informações sobre a rotina da vítima, com apoio dos demais envolvidos. Ainda segundo seu relato, uma pistola calibre 9mm, que estava sob sua guarda, foi entregue a dois indivíduos oriundos de São Gabriel do Oeste, que vieram a Coxim com a missão de executar o crime. Após a ação, os executores teriam ligado para confirmar que a “missão” havia sido cumprida.

Os suspeitos ainda admitiram que monitoraram os passos da vítima e ajudaram a atraí-la para fora de casa, facilitando a ação dos executores.

Diante das informações e com o apoio da Polícia Civil, os policiais militares deslocaram-se até a cidade de Rio Verde de Mato Grosso no início da noite, onde localizaram os dois autores da execução, de 22 e 27 anos. Ambos foram conduzidos até Coxim.

Ao final da ação, todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde permanecem à disposição da Justiça para as demais providências legais.

Assessoria de Comunicação Social -5º BPM