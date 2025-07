Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 51 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

De acordo com a Caixa, 32 apostas acertaram cinco números. O prêmio pago foi R$ 119,27 mil.

Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso , a ser sorteado na terça-feira (29), é de R$ 51 milhões .

As dezenas sorteadas foram: 10 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50.

Ninguém acertou os seis números do concurso 2893 da Mega-Sena no sorteio deste sábado (26).

