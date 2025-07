Polícia Militar localiza bolsa com objetos abandonada em via pública em Coxim

A ação demonstra a atenção da Polícia Militar durante o patrulhamento ostensivo, garantindo a segurança e apurando possíveis situações suspeitas no município.

Diante da situação, os militares realizaram a verificação dos itens e, por precaução, apreenderam os materiais, encaminhando-os à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

A bolsa estava jogada sobre a calçada com diversas ferramentas, maquina de cartão entre outros objetos, sem ninguém por perto, o que levantou a suspeita dos policiais. Ao abordarem uma testemunha de 41 anos que passava pelo local, esta informou não saber a quem pertencia o objeto.

Coxim (MS): Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina na madrugada de hoje (26), localizou uma bolsa abandonada na Avenida Virgínia Ferreira, no Bairro Flávio Garcia, em Coxim.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.