Polícia Militar prende homem em flagrante por furto de bateria em Rio Verde

Coxim (MS): Na noite desta sexta-feira (26), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 34 anos por furto de bateria de caminhão em Rio Verde de MT-MS.

Durante patrulhamento de rotina na Rua Marechal Rondon, no Bairro Paraíso Cacerense, a guarnição avistou o suspeito, já conhecido no meio policial por práticas semelhantes, carregando uma bateria automotiva no colo. Ao ser abordado, os militares constataram sinais evidentes de que o item era produto de furto — os cabos estavam rompidos e os polos sujos de graxa.