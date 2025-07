Polícia Militar e Polícia Civil em operação conjunta resulta na prisão de jovem por tráfico de drogas e apreensão de maconha em Sonora

Coxim (MS): Na madrugada deste sabado (26), uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um jovem de 20 anos por tráfico de drogas, além da apreensão de cerca de 4,5 kg de maconha em Sonora.

A ação teve início após a Polícia Civil repassar à Polícia Militar informações sobre a entrega de entorpecentes na cidade. De posse das características do suspeito e do veículo envolvido, os militares iniciaram patrulhamento e localizaram um carro Ford/Fiesta transitando em alta velocidade pela contramão na Rua Porto Velho, momento em que o motorista pegou uma sacola com o jovem investigado.

Durante a abordagem ao veículo, foi localizada uma porção de maconha em seu interior. O motorista, de 39 anos, alegou que havia ido ao local para comprar drogas e acabou preso por porte de entorpecente.

Enquanto isso, o jovem de 20 anos correu para dentro da residência e, na tentativa de apagar provas, quebrou o celular antes de ser detido por agentes da Polícia Civil. Ao ser interrogado, ele confessou que havia enterrado mais drogas no quintal da casa. Os policiais realizaram buscas no local e localizaram quatro tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 4,5 quilos.

Diante dos fatos, o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Toda a droga apreendida e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança no combate ao tráfico na região.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM