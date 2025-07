Capacitação em turismo levou participantes a descobrirem Campo Grande

O evento foi voltado para trabalhadores do setor turístico, estudantes e também para toda a pessoa que quisesse conhecer melhor a cidade.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Jr., a iniciativa desperta o olhar para o que temos de melhor. “Não é apenas para quem já atua no setor do turismo, mas para toda a população que ama essa terra e quer vê-la crescer. Campo Grande é uma cidade rica em história, cultura e belezas naturais. Muitas vezes, o que é nosso passa despercebido e o projeto ‘Descubra Campo Grande’ veio mudar isso”, disse

Além de apresentar os atrativos turísticos, culturais, históricos e naturais de Campo Grande, a capacitação propôs uma imersão no sentimento de pertencimento e cuidado com a cidade, valorizando o turismo como ferramenta de desenvolvimento sustentável e promoção da cidadania.

A também participante do curso Rafaela Alves dos Santos ficou encantada com o nome de Cidade Morena. “Eu não sabia que Campo Grande era conhecida como cidade morena por causa da terra vermelha. Então é muito importante a gente conhecer a nossa cultura”, disse.

Você já parou para pensar em quantas histórias, belezas naturais e atrativos culturais estão espalhados por Campo Grande? Muitas vezes passamos por esses lugares e nem paramos para pensar o tanto de riqueza cultural existe ali. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) promoveu nesta quinta-feira (24) a primeira edição do projeto “Capacitação em Turismo: Descubra Campo Grande” — uma oportunidade única para redescobrir a Capital com novos olhos.

