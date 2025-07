Prefeitura se reúne com FIEMS para discutir parceria público-privada para novas creches

Em uma reunião realizada na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), representantes da Prefeitura de Campo Grande e do setor privado se reuniram para discutir o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) com foco na construção de novas creches e no impulso ao desenvolvimento econômico da cidade. O encontro contou com a presença dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Ademar Silva Jr; de Obras e Serviços Públicos, Marcelo Migliolli, e de Educação, Lucas Bittencourt.

Um dos principais pontos da reunião foi a discussão sobre a criação de novas creches, com a proposta de implementar o modelo de PPP para a construção e gestão dessas unidades. Em sua fala, o secretário Ademar Silva Jr. enfatizou as diversas ações que a Prefeitura têm implementado para impulsionar o desenvolvimento econômico. “Nosso foco é criar um ambiente propício para o crescimento de novos negócios e atrair investimentos”, afirmou o titular da Semades.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“A educação é a base da sociedade e a parceria entre o setor público e privado é fundamental para a implementação de projetos estratégicos que venham de fato trazer para o trabalhador tranquilidade e dignidade”, completou o secretário Lucas Bittencourt, destacando a importância da colaboração para o sucesso da iniciativa.

O presidente da FIEMS, Sérgio Longen, ressaltou os avanços que Campo Grande vem conquistando, especialmente nas ações voltadas à industrialização, e destacou a importância da união entre os setores público e privado.”O município tem avançado positivamente em ações que envolvem o processo de industrialização. A soma do município com o Estado e com a iniciativa privada fará diferença na educação. Muitos projetos podem ser construídos”, destacou.

A reunião terminou com o compromisso de continuar as discussões e buscar o aperfeiçoamento da proposta, que promete beneficiar tanto a educação infantil quanto a economia, por meio de mais investimentos e geração de emprego e renda.