Sindijus/MS mobiliza bancada federal por oficiais de justiça e pela derrubada do Veto nº 12/2025

O Sindijus/MS (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul) está em intensa articulação com a bancada federal do estado para garantir a derrubada do Veto nº 12/2025, que retirou pontos essenciais da Lei nº 15.134/2025, entre eles o reconhecimento da atividade dos oficiais de justiça como atividade de risco permanente.

Além de negar esse reconhecimento, o veto suprimiu medidas de segurança que garantiriam mais proteção no cumprimento de mandados, justamente em um contexto onde a violência contra esses profissionais tem crescido em todo o país.

O veto está sobrestando a pauta do Congresso desde junho, podendo ser votado a qualquer momento ou na próxima sessão conjunta. O Sindijus/MS, junto à Fenajud, está empenhado no convencimento dos parlamentares para reverter essa decisão e restabelecer a justiça à categoria. Para que o veto seja derrubado, são necessários 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal.

“Estamos na luta para vencer essa derrubada. Os oficiais de justiça são uma categoria que exerce atividade de risco permanente. Aqui em Mato Grosso do Sul, já tivemos diversos casos de violência contra esses profissionais, inclusive tentativa de homicídio. Por isso, acreditamos que a derrubada do veto é uma questão de justiça e reconhecimento. Vamos conseguir, com certeza”, afirma Fabiano Reis, presidente do Sindijus/MS.