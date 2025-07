Polícia Civil prende foragido do Estado de Alagoas em Brasilândia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brasilândia, prendeu na manhã desta sexta-feira (25), W. S. S., de 38 anos, foragido da Justiça do Estado de Alagoas, onde responde por um crime de homicídio qualificado.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta de inteligência entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de Alagoas, que possibilitou a localização e captura do foragido no município de Brasilândia.

O indivíduo é acusado de ter assassinado brutalmente o proprietário de uma pousada no mês de abril de 2025, no Estado de Alagoas, utilizando facadas, enforcamento e, em seguida, escrevendo palavras na parede com o sangue da vítima, em um crime que chocou a população local. Após o homicídio, o autor fugiu para o Mato Grosso do Sul, onde tentava se ocultar das autoridades.

A Polícia Civil reforça e destaca a importância da integração entre as forças de segurança na localização e prisão de criminosos, especialmente em casos de extrema violência e repercussão social.