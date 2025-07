Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Paranaíba

Nesta quinta-feira (24), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba, realizou diligências que resultaram no cumprimento de dois mandados de prisão no município.

Em uma das ações, foi preso um homem de 30 anos, condenado por tráfico de drogas, com pena definitiva em regime fechado. A prisão ocorreu após ordem judicial expedida pela Vara Criminal de Paranaíba, em decorrência de sentença transitada em julgado. O apenado possui pena remanescente de sete anos de reclusão.

Na mesma data, foi cumprido outro mandado de prisão em desfavor de um homem de 57 anos, condenado por roubo. A ordem judicial determinou a regressão do regime aberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições impostas durante o cumprimento da pena. O réu possui pena remanescente de um ano, seis meses e um dia.

As diligências fazem parte do compromisso contínuo da Polícia Civil com o cumprimento das ordens judiciais e o fortalecimento da segurança pública no município. Essas ações demonstram a eficiência do SIG e a seriedade com que é tratada a responsabilização penal. O trabalho integrado e diligente é fundamental para assegurar o cumprimento da lei e a proteção da sociedade.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.