Policiais Militares do 6º BPM concluem curso de Busca e Salvamento promovido pela Força Aérea Brasileira

Corumbá (MS) – Entre os dias 14 e 17 de julho, policiais militares do 6º Batalhão da PMMS, juntamente com integrantes de outras forças e instituições, participaram doCurso Básico Teórico de Busca e Salvamento – SAR 0005. A capacitação, promovida pelo Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Corumbá (unidade da Força Aérea Brasileira – FAB), tevecaráter exclusivamente teóricoe o objetivo de ampliar o conhecimento técnico dos participantes sobre os procedimentos adotados em operações de busca e salvamento aeronáutico.

Durante o curso, os alunos puderam compreender o funcionamento doSistema de Busca e Salvamento Aeronáutico Brasileiro (SISSAR), que tem como finalidadeutilizar todos os recursos necessários para fornecer um serviço eficiente de busca e salvamento, com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) atuando como seu órgão central. Foi dado destaque aopapel fundamental desempenhado pelo ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Center), também conhecido como SALVAERO. O ARCC é oCentro de Coordenação de Salvamento Aeronáuticoe o principal órgão responsável pororganizar e coordenar as Operações SARdentro de suas respectivas Regiões de Busca e Salvamento (SRR). No Brasil, esses centros estãoguarnecidos 24 horas por dia com pessoal treinado e capacitadopara essa função.

Também foram apresentados os fundamentos dosistema internacional Cospas-Sarsat, uma rede global de satélites e estações terrestres cujo principal objetivo éreduzir o tempo necessário para enviar alertas de emergência aos serviços de busca e salvamento (SAR). Este sistema é crucial na localização de aeronaves e pessoas em emergência por meio debalizas de emergênciacomo ELT (Emergency Locator Transmitter), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) e PLB (Personal Locator Beacon), que transmitem sinais de socorro via satélite.

Além disso, os participantes tiveram contato com os principais tipos de incidentes aeronáuticos, os protocolos de resposta imediata, osmeios empregados nas missões SAR (Search and Rescue), que incluem asUnidades de Busca e Salvamento (SRU)– definidas como recursos móveis compostos por pessoal habilitado e dotados de equipamento apropriado para executar com rapidez as Operações SAR – e a importância daatuação integrada entre as forças de segurança e defesa e outras instituições civis. Essa integração é um pilar do SISSAR, que prevê acooperação e a ação conjunta de todos os meios disponíveis– Forças Armadas, Forças Auxiliares e entidades civis

A turma foi composta por 26 integrantes de diversas instituições, o que reforça o caráter multidisciplinar e cooperativo das operações SAR, buscando a sinergia entre diferentes expertises. Entre os participantes estavam membros da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar de MS, AENA (concessionária do Aeroporto Internacional de Corumbá) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Para a Polícia Militar e todas as instituições envolvidas, o curso representa um importante avanço na qualificação do efetivo, capacitando os militares e civis para atuarem comoelos vitais do SISSARna nobre missão de preservar vidas humanas, honrando o lema internacional da Busca e Salvamento:“PARA QUE OUTROS POSSAM VIVER!”.