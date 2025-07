Polícia Militar apoia cerimônia de dispensa do serviço militar obrigatório em Alcinópolis

Coxim (MS): Na manhã desta sexta-feira (25/07), a Polícia Militar prestou apoio à Junta de Serviço Militar de Alcinópolis durante a solenidade de entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) ao Exército Brasileiro.

O evento foi realizado nas dependências da Câmara Municipal e reuniu 13 jovens dispensados do serviço militar obrigatório.

A cerimônia foi conduzida pela Junta Militar local e contou com a presença do secretário da junta, senhor Wesley Souza de Almeida. O ponto alto do evento foi o tradicional juramento à Bandeira Nacional, um momento simbólico de grande significado, que reforça o compromisso dos jovens com os deveres cívicos e os valores patrióticos do país.

Mesmo dispensados da obrigação de servir às Forças Armadas, os participantes reafirmaram a disposição de contribuir com a sociedade por meio de outras formas de atuação, sempre com respeito às instituições e aos símbolos nacionais.

O encerramento da cerimônia foi marcado por um clima de civismo e reconhecimento. As autoridades agradeceram o apoio da Polícia Militar, que mais uma vez demonstrou seu compromisso com a comunidade e com as atividades institucionais de Alcinópolis.

Assessoria de Comunicação Social -5º BPM

Fotos: Assecom/Câmara Municipal de Alcinópolis