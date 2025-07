POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR FURTO EM RESIDÊNCIA EM PARANAÍBA

Na manhã desta quinta-feira (24/07), por volta das 08h20, policiais militares do 13° Batalhão de Polícia Militar, unidade do CPA-2, prenderam um homem suspeito de furto em residência no bairro Daniel 2, em Paranaíba.

A equipe foi acionada via Centro de Atendimento e Despacho de Guarnições (CADG), após uma mulher perceber a ação criminosa. Conforme relato, a solicitante passava em frente à casa de sua mãe quando visualizou uma bicicleta na calçada e um indivíduo dentro do imóvel em atitude suspeita.

No local, os policiais abordaram o homem de 54 anos, que estava saindo do interior da residência. Durante busca pessoal, foram encontrados no bolso de sua blusa cinco cartões de crédito acompanhados das respectivas senhas, um cartão de plano de saúde e uma luminária de tomada. Na sequência, durante revista minuciosa, os militares encontraram a quantia de R$ 200,00 em cédulas de cinquenta reais escondidas em sua roupa íntima.

De acordo com a equipe, o suspeito apresentava resistência durante a abordagem, colocando as mãos sobre os locais onde os objetos estavam escondidos, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da guarnição e a integridade do próprio abordado.

Questionado sobre sua presença no interior da residência, o homem relatou que teria encontrado a chave caída na calçada e, ao perceber que se tratava da chave da casa, decidiu entrar no local, de onde subtraiu os pertences.

No local, a filha da vítima reconheceu todos os objetos como sendo de propriedade de sua mãe, confirmando o crime de furto. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, foi cientificado de seus direitos constitucionais e conduzido ao compartimento de segurança da viatura policial, sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM