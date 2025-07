Polícia Civil identifica motorista de carro envolvido em acidente que deixou motoqueiro sem um dedo

A Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande identificou, na tarde desta quinta-feira (25) o motorista de um Renault Sandeiro envolvido em um acidente ocorrido na noite de sexta-feira, dia 11 de julho, na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima.

Após fazer uma conversão sem observar a preferencial do motociclista, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. A vítima, um homem de 30 anos, foi atendida na Santa Casa e teve que ser submetida a procedimento para reconstrução de dedos da mão.

O motorista identificado pela investigação estava acompanhado de um passageiro, sentado no do banco da frente do veículo. Ele também já foi qualificado pelo setor de investigações da unidade e ambos estão sendo procurados para prestarem depoimento sobre os fatos na Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande.

O autor da fuga será interrogado e responderá pelo crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor com a causa de aumento referente a não prestação de socorro à vítima.