Homem é preso pela Polícia Civil em Ponta Porã por mandado de prisão decorrente de regressão cautelar

A ação integra os esforços permanentes da Polícia Civil no cumprimento de ordens judiciais e no enfrentamento ao tráfico de drogas na região de fronteira.

O mandado foi expedido em razão de regressão cautelar, decorrente de processo criminal relacionado ao crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro residencial Ponta Porã I, onde o indivíduo foi localizado pela Equipe de Investigação.

