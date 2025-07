Polícia civil fecha ponto de tráfico e prende suspeito em Bataguassu

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu fechou, na tarde desta quinta-feira (24), o décimo ponto de venda de entorpecentes em uma sequência de operações realizadas neste ano.

A ação teve início após denúncia anônima indicando que um indivíduo estaria comercializando drogas em um bar localizado na Rua Anhanduí, no bairro Jardim Santa Maria, em região próxima a posto de saúde, praças de lazer, igreja e centro de reabilitação.

A equipe do SIG foi até o local e identificou o suspeito, que tentou fugir ao perceber a chegada da viatura.

Durante a abordagem, foram encontradas porções de maconha escondidas sob o banco de sua bicicleta elétrica e dinheiro em posse do autuado. Em seguida, em diligência na residência do suspeito, que fica poucos metros do bar, os policiais realizaram buscas, onde localizaram mais entorpecentes prontos para venda (36 paradinhas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme utilizado na embalagem da droga, tudo escondido em meias.

O homem, de 32 anos, confessou a prática do crime e foi autuado em flagrante.