A Agetran informa as interdições para o fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para o fim de semana.

A Agência reforça o compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.

Evento: Feira Cultural

Data: 25/07/2025

Horário: 18h às 22h

Local: Rua Vila Lobos, entre Rua Pátria e Rua do Ouvidor

Evento: Aulão Julino Team Valejo

Data: 25/07/2025

Horário: 18h às 21h

Local: Rua Henrique Barbosa, entre Rua Alberto da Veiga e Rua Cláudio Manoel da Costa

Evento: Evento Religioso

Data: 26/07/2025

Horário: 15h às 23h

Local: Rua Marechal Câmara, entre Rua São Basílio e Rua Santo Aleixo

Evento: Festa Julina

Data: 26/07/2025

Horário: 16h às 0h

Local: Rua Hirose Adania, entre Rua Sinop e Rua Sunko Yonamine

Evento: Festa Julina

Data: 26/07/2025

Horário: 19h às 23h

Local: Rua Arthur Mota, entre Rua Paes Barreto e Rua Félix Pacheco

Evento: Festa Julina

Data: 26/07/2025

Horário: 17h às 0h

Local: Rua Hirose Adania, entre Rua Luís Vasco Alvisco Alves e Rua Elmira Ferreira Lima

Evento: Evento Religioso

Data: 26/07/2025

Horário: 14h às 20h

Local: Rua Verde Louro, entre Rua Alpestre e Rua Fanorte

Evento: Festa Julina

Data: 26/07/2025

Horário: 15h às 23h

Local: Rua Marco Feliz, entre Rua Jaíba e Rua Jupuju

Evento: Evento Religioso

Data: 26/07/2025

Horário: 17h às 23h

Local: Rua Rocha Pombo, entre Rua São Jerônimo e Rua Nossa Senhora da Abadia

Evento: Festa Julina

Data: 26/07/2025

Horário: 11h às 23h30

Local: Rua da Redenção, entre Rua Marco Polo, Rua México e Rua da Liberdade

Evento: Festa Julina

Data: 26/07/2025

Horário: 11h às 23h

Local: Rua Oscar Ferreira Bugre, entre Rua Antônio Moraes Ribeiro e Rua Tenente Lira

Evento: Festa Julina

Data: 26/07/2025

Horário: 19h às 0h

Local: Rua Major Juarez Lucas de Jesus, entre Rua Pimenta Freitas e Rua Sesquicentenário

Evento: Evento Religioso

Data: 26/07/2025

Horário: 12h às 20h

Local: Rua Beira Rio, entre Rua Manoel Augusto Brito e Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho

Evento: Tradicional Paquera na Avenida

Data: 27/07/2025

Horário: 15h às 0h

Local: Avenida Marinha, entre Rua do Porto e Rua da Península

Evento: Evento Religioso

Data: 27/07/2025

Horário: 7h30 às 12h

Local: Rua Heitor Vieira de Almeida, entre Rua Pôr do Sol e Rua Veranópolis

Evento: Obra

Data: 27/07/2025

Horário: 13h às 16h

Local: Rua 13 de Maio, entre Rua Cândido Mariano e Rua Dom Aquino

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra um agente de trânsito.